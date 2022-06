Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino révolté contre Neymar ces derniers mois ?

Publié le 22 juin 2022 à 15h45 par Jules Kutos-Bertin

Alors qu’il aurait été placé sur la liste des transferts par le PSG, Neymar pourrait payer son comportement discutable. En interne, Mauricio Pochettino aurait fait part de son désarroi à Leonardo qui lui a recommandé d’aller se plaindre devant Nasser Al-Khelaïfi.

Auteur d’une nouvelle saison décevante avec le PSG, Neymar n’est pas assuré de poursuivre l’aventure avec le club de la capitale. Même s’il a prolongé son contrat l’été dernier et qu’il est lié avec Paris jusqu’en 2025, Neymar pourrait plier bagages prochainement. D’après les informations de Foot Mercato , Luis Campos aurait ouvert la porte à un départ et son prix serait déjà fixé. Parce qu’en interne, l’international brésilien continue d’agacer…

« Neymar, je n’en peux plus »