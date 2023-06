PSG : Recalé par Messi, il va lui déclarer la «guerre»

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi aurait pu faire son retour au FC Barcelone, mais il a finalement décidé de migrer vers l'Inter Miami. Selon la presse espagnole, le club catalan estimerait que la Pulga ne voulait pas retrouver le Camp Nou cet été. Ce qui pourrait provoquer une guerre entre les deux parties.

Alors que son contrat s'est terminé le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi a négocié pendant de longues semaines avec Joan Laporta pour prolonger. Toutefois, les deux hommes n'ont jamais réussi à trouver un terrain d'entente. Contraint de se trouver un nouveau club, Leo Messi s'est envolé vers Paris et a signé un contrat de deux saisons au PSG.

PSG : Messi a fait son choix, il balance les coulisses https://t.co/k8t0to8fhv pic.twitter.com/ycDwYpNsTp — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Lionel Messi snobe le Barça pour l'Inter Miami

Ayant terminé sa deuxième année à Paris, Lionel Messi quitte le PSG cet été. Et comme il l'a annoncé lui-même ce mercredi soir à Mundo Deportivo et SPORT , le vétéran argentin de 35 ans va rejoindre l'Inter Miami en MLS. Et pourtant, il avait la possibilité de retrouver le FC Barcelone.

Une guerre entre Messi et Barcelone ?