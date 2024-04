PSG - Real Madrid : Zidane balance cash sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid touche au but. Après plusieurs essais infructueux, le club espagnol serait sur le point d'annoncer l'arrivée de Kylian Mbappé. Cette-fois par de retournement de veste comme en 2022 ou en 2017. Il y a sept ans, le joueur tricolore n'était qu'à un pas d'une arrivée au Real Madrid comme l'avait confié Zinédine Zidane au journaliste belge Stéphane Pauwels.

Kylian Mbappé a pris sa décision. Le joueur de 25 ans quittera le PSG à l'issue de son contrat, en juin prochain pour signer avec le Real Madrid. Une arrivée qui aurait pu se produire il y a sept ans comme l'a confié Stéphane Pauwels.

Zidane espérait Mbappé au Real Madrid

En 2017, Zinédine Zidane, alors sur le banc du Real Madrid, avait vendu la mèche au sujet de Kylian Mbappé, avant que ce dernier ne retourne sa veste et décide de donner son accord au PSG.

« Zizou me dit : il va venir chez nous ou au Barça »