PSG - Real Madrid : Record du monde pour le transfert de Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le PSG dispose de quelques mois pour apprendre à vivre sans Kylian Mbappé qui a annoncé son départ au club parisien la semaine dernière en fin de saison. Le Français semble avoir choisi le Real Madrid pour se lancer un nouveau challenge. Et quand bien même ses revenus annuels seront bien en dessous de ceux perçus au PSG, Mbappé va signer une prime à la signature historique qui va rester dans les annales.

Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le PSG en fin de saison après avoir offert ses services pendant sept saisons au club de la capitale. Et quand bien même le10sport.com vous a révélé dans la journée de lundi que Manchester United avait dégainé une offre et que Liverpool allait tenter sa chance, c’est bien au Real Madrid que Mbappé devrait rebondir sauf énorme revirement de situation.

Mbappé va débarquer au Real Madrid

D’ailleurs, comme L’Équipe l’a assuré dans ses colonnes du jour, un accord contractuel serait proche d’être trouvé entre l’entourage de Kylian Mbappé et les hauts représentants du Real Madrid. Un point de friction serait cependant à noter et concernerait la répartition des droits à l’image du joueur, le Real Madrid ayant l’habitude de couper la poire en deux en faisant un 50/50 lorsque Mbappé exigerait un pourcentage plus élevé en sa faveur. Pour ce qui est du salaire, ses revenus annuels bruts seraient compris entre 30 et 35M€ avec des bonus financiers liés à la performance qui pourraient toutefois considérablement lui valoir un petit jackpot sur la durée.

150M€ de prime à la signature, du jamais vu dans l’histoire