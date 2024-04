PSG - Real Madrid : Mbappé connaît son futur entraîneur ?

Jean de Teyssière

Le Real Madrid attend patiemment Kylian Mbappé. Cela fait plusieurs années que le Bondynois est espéré dans la capitale espagnole et cette année semble être la bonne. Les dirigeants madrilènes savent donc attendre avant de réaliser une affaire et pourraient également user de patience avec Xabi Alonso, l'entraîneur du Bayer Leverkusen, espéré par Florentino Pérez.

Comme révélé par le10sport.com, Kylian Mbappé va bel et bien quitter le PSG à la fin de son contrat, en juin prochain pour signer au Real Madrid. Sauf gros retournement de situation, le meilleur buteur de l'histoire du PSG va s'engager avec le Real Madrid et pourrait connaître un grand chamboulement dans les prochaines années.

«Je leur ai dit que je continuais d’être le coach de cette équipe la saison prochaine»

Le 29 mars dernier, Xabi Alonso, l'entraîneur du Bayer Leverkusen, a annoncé la fin du suspens autour de son avenir : « Il y a eu beaucoup de choses concernant mon futur ces dernières semaines. On a eu beaucoup de matches, beaucoup d’objectifs et on devait être focus sur nos matches. Durant cette trêve, j’ai eu de quoi réfléchir et j’ai eu le temps. J’ai pris ma décision, la semaine dernière, j’ai eu une bonne discussion avec mes dirigeants. Je leur ai dit que je continuais d’être le coach de cette équipe la saison prochaine. J’ai essayé de prendre la bonne décision, j’ai pris la décision la plus naturelle, je pense que c’est le moment d’être ici en tant que jeune coach, c’est ma place. »

Le Real Madrid ne lâche pas Xabi Alonso