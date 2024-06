PSG, Real Madrid… Mbappé avait tout prévu, Daniel Riolo balance !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin 2024, Kylian Mbappé évoluera au Real Madrid à partir de la saison prochaine, une signature officialisée ce lundi par la formation merengue. La suite logique dans la carrière de l’international français de 25 ans aux yeux de Daniel Riolo, journaliste à RMC.

Son départ du PSG avait été annoncé, il ne restait plus qu’à savoir officiellement l’identité de son prochain club. Le faux-suspense a pris fin ce lundi soir, avec l’annonce attendue de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid pour les cinq prochaines années. Après sept saisons du côté du Parc des Princes, l’international tricolore rejoint donc la Casa Blanca à 25 ans, une évidence pour Daniel Riolo.

Mercato - Officiel : Le Real Madrid annonce la signature de Kylian Mbappé ! https://t.co/JvaDDWEX6Y pic.twitter.com/hEEuZ6yALg — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

« Il a toujours tout écrit à l’avance »

« J ’ai toujours dit, avec Mbappé, même l’année dernière quand les gens voulaient créer du suspense et des histoires, arrêtez de vous casser la tête. S’il y a bien une chose qu’il n’a jamais fait, c’est mentir , a réagi le journaliste sur RMC ce lundi soir. Il a toujours tout écrit à l’avance, tout dit à l’avance. Si on ne veut pas écouter, ou prêter des intentions, ou s’inventer des histoires, on peut le faire. Mais pour lui, tout a toujours été clair. Il y a une seule chose qui n’était pas vraiment prévue, c’est ce qu’il s’est passé il y a deux ans. Quand, dans un tourbillon politico-médiatique, il a été finalement obligé de rester au PSG en 2022. C’est le seul contretemps dans une histoire écrite à l’avance ».

« Un rêve devenu réalité » pour Mbappé