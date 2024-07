PSG - Real Madrid : Mbappé a planifié son transfert depuis longtemps

Axel Cornic

Ce mardi, Kylian Mbappé a été officiellement présenté comme tout nouveau joueur du Real Madrid, avec le maillot numéro 9 sur les épaules. Un évènement qui n’a pas manqué de faire réagir en Espagne, où l’on savoure enfin l’arrivée du Français après l’échec de 2022, lorsqu’il avait décidé de prolonger avec le Paris Saint-Germain.

Une nouvelle ère commence à Madrid. Alors qu’ils se cherchaient depuis des années, Kylian Mbappé et le Real Madrid se sont enfin trouvés et ce mardi, il a été présenté à ses nouveaux supporters. Dans un Santiago Bernabéu plein à craquer, le capitaine de l’équipe de France a d’ailleurs déjà impressionné tout le monde.

« J'ai mis le paquet sur l'espagnol car j'avais ce rêve de venir au Real Madrid »

Car Mbappé s’est exprimé dans un espagnol plus que correct, ce qui a évidemment agréablement surpris de l’autre côté des Pyrénées. Et lors de la conférence de presse, il a avoué s’y être préparé depuis quelques années. « J'ai commencé au collège et au lycée. Je n'étais pas super bon. J'ai mis le paquet sur l'espagnol car j'avais ce rêve de venir au Real Madrid » a confié l’ancienne star du PSG.

« Je n'ai pas peur de parler et de faire des fautes, c'est comme ça qu'on apprend »

« Je dois encore apprendre beaucoup de choses. Mais il n'y a pas mieux que l'immersion totale. Je n'ai pas peur de parler et de faire des fautes, c'est comme ça qu'on apprend. Je préfère d'ailleurs qu'on me reprenne » a poursuivi Kylian Mbappé, qui avait d’ailleurs déjà impressionné par le passé en s’exprimant dans un anglais plutôt bon lors d’entretiens accordé à des médias étrangers.