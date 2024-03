PSG - Real Madrid : Le secret de Mbappé révélé au grand jour ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son départ du PSG qui semble déjà acté, Kylian Mbappé refuse pour l'instant de confirmer publiquement la nouvelle et a de nouveau botté en touche vendredi en conférence de presse. Selon Jérôme Rothen, la raison de ce silence est très simple : Mbappé ne souhaite pas prendre le risque d'officialiser son futur départ au Real Madrid tant qu'il y a un risque de confrontation entre les deux clubs en Ligue des Champions.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ! Le capitaine de l'équipe de France a indiqué mi-février à ses dirigeants qu'il ne prolongerait pas son contrat et partirait donc libre à l'issue de la saison, très certainement pour prendre la direction du Real Madrid. Un accord contractuel aurait même déjà été trouvé avec le club merengue . Et pourtant, Mbappé refuse de confirmer publiquement son départ du PSG...

Mercato - PSG : La première opération de l'été déjà connue ? https://t.co/mxP3UUN9uh pic.twitter.com/TyGrubzHBw — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

« Je n'ai rien à annoncer »

Interrogé vendredi en conférence de presse en plein rassemblement avec l'équipe de France, Kylian Mbappé a apporté une réponse très claire sur ce feuilleton autour de son avenir : « Je n'ai rien annoncé parce que je n'avais rien à annoncer. J'ai toujours dit que le jour où j'aurai quelque chose à dire, je viendrai me présenter comme un homme et je parlerai. Donc tant que je ne l'ai pas fait, c'est que je n'ai rien à annoncer ». Mais pourquoi l'attaquant du PSG fait-il autant durer le suspense ?

Rothen balance sur le feuilleton Mbappé