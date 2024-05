PSG - Real Madrid : La nouvelle punchline de Mbappé !

Axel Cornic

Alors que son départ du Paris Saint-Germain est officiel, Kylian Mbappé n’a toujours pas dévoilé son futur club, même si tout le monde sait qu’il y a des grandes chances que ce soit le Real Madrid. Et questionné par CNN sur le sujet, l’attaquant français a livré une nouvelle fois une réponse assez amusante.

C’est fini. Alors que son départ était évoqué depuis le mois de février dernier, Kylian Mbappé a attendu la fin de la saison pour annoncer qu’il ne prolongera pas son contrat avec le PSG. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que trois offre sont arrivées pour lui dès cet hiver, mais il y en a une qui le séduit tout particulièrement.

Mercato - PSG : L’annonce d’Al-Khelaïfi sur un retour de Mbappé https://t.co/XEjGzR3cx0 pic.twitter.com/c8aj8pOLi7 — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

« Je vais juste regarder la finale comme toi »

Il s’agit évidemment de celle du Real Madrid, club qui le suit depuis des années et qui devrait enfin pouvoir rafler la mise. Mais ne comptez pas sur Mbappé pour vendre la mèche. « Est-ce que je vais regarder la finale du Real Madrid ? Non, je vais juste regarder la finale comme toi » a glissé tout sourire la star du PSG, à un journaliste de la CNN .

« Je regarde tous les matchs quand je peux… »