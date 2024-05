Mercato : Le PSG parti pour le feuilleton de l’été ?

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est quasiment condamné à recruter du lourd sur le marché des transferts et la solution pourrait venir d’Italie. La presse transalpine annonce en effet un vif intérêt des Parisiens pour Khvicha Kvaratskhelia, ailier géorgien du Napoli qui pourrait bien être l’un des gros dossiers du mercato.

Un nouveau favori se détache dans la succession de Kylian Mbappé, qui a disputé son dernier match avec le PSG lors de la finale de la Coupe de France. Après Victor Osimhen, c’est en effet son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia qui ferait la cible d’un intense travail d’approche de la part du club parisien, avec une offre qui aurait d’ailleurs déjà été formulée.

Bras de fer pour Kvaratskhelia

Le problème, c’est que le Napoli ne semble avoir aucune intention de laisser filer sa star ! Avec le départ programmé de Victor Osimhen, le président Aurelio De Laurentiis souhaiterait à tout prix garder son autre star pour relancer le projet la saison prochaine. Du côté de l’international géorgien on ne dirait pas non, mais la possibilité de jouer la Ligue des Champions et surtout l’intérêt d’un club très ambitieux comme l'est le PSG semble clairement le faire hésiter.

Ça devrait durer...