PSG : Poussé dehors, Messi annonce un déchirement pour sa famille

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi va rejoindre l'Inter Miami librement et gratuitement cet été. Alors qu'il aurait pu retrouver le FC Barcelone après deux années passées à Paris, le vétéran argentin a expliqué son choix, revenant sur son départ plus que difficile du Camp Nou.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi va prendre le large cet été. Sous contrat jusqu'au 30 juin, la Pulga a officialisé son départ libre et gratuit vers l'Inter Miami. Et pourtant, il avait la possibilité de faire son retour au FC Barcelone. Lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo et SPORT , Leo Messi a expliqué son choix de snober le Barça, se livrant sur son départ difficile du Camp Nou.

«J'aimerais faire de vrais adieux»

« Je ne voulais pas revivre ça. C'était une très mauvaise période. Chaque année, je suis arrivé avec l'illusion de recommencer l'entraînement et mes enfants avec celles de retourner à l'école et de reprendre leurs habitudes. Quand tout était prêt à être signé, du jour au lendemain, cela n'a pas pu se faire et ils m'ont dit que ce n'était pas possible et que je devais quitter le club. J'ai dû me mettre à courir et à chercher une équipe, prendre une décision à la hâte et revivre tout ce que nous avons vécu, ce qui a été difficile. Pour moi, c'était magnifique, j'ai apprécié (mon séjour au Barça). Je suis parti d'une manière étrange. J'aurais aimé dire au revoir comme Busi (Busquets), comme Jordi (Alba), comme Xavi, Iniesta... J'aurais aimé partir de cette manière. J'aurais aimé dire au revoir aux gens. D'accord, il y a eu une pandémie et il n'y avait pas de monde dans le stade, mais j'aurais aimé savoir que j'étais dans le cœur des gens. C'est pourquoi j'ai été très heureux d'entendre à nouveau mon nom au Camp Nou, à Barcelone, même si je sais que l'affection est éternelle et réciproque » , a précisé Lionel Messi, avant d'en rajouter une couche.

«J'étais le méchant dans le film»