Mercato : Paul Pogba prévient le PSG pour le grand retour d'Edinson Cavani !

Publié le 8 octobre 2020 à 23h15 par A.M.

A moins de deux semaines du début de la Ligue des Champions qui verra notamment le PSG recevoir Manchester United, Paul Pogba s'est prononcé sur ce match particulier, notamment pour Edinson Cavani.

Ce sera une histoire de retrouvailles. Le 20 octobre prochain, le PSG recevra Manchester United pour l'entrée en lice des deux équipes en Ligue des Champions. Un match qui fait évidemment écho à la double confrontation fatale aux Parisiens il y a un an et demi en huitième de finale, crucifiés par un penalty de Marcus Rashford dans les arrêts de jeu du match retour. Le club de la capitale aura surement à cœur de laver cet affront, mais ce match sera particulier pour une autre raison. En effet, Edinson Cavani pourrait bien disputer son premier match sous les couleurs de Manchester United au Parc des Princes. Un incroyable clin d'œil du destin. Interrogé sur ce choc en marge du rassemblement de l'équipe de France, Paul Pogba a d'ailleurs annoncé la couleur au PSG.

«Nous aussi on s’est renforcé avec des très bons transferts, dont El Matador»