PSG : Panique avec un pote de Mbappé, c’est terminé

À en croire les dernières tendances dégagées par la presse espagnole, Achraf Hakimi envisagerait de quitter le PSG cet été, et rêverait d’un retour en direction du Real Madrid. Mais ces informations ne seraient en réalité pas fondées, et le grand pote de Kylian Mbappé restera selon toute vraisemblance au PSG la saison prochaine.

Recruté par le PSG à l’été 2021 pour 65M€, Achraf Hakimi a très rapidement noué de solides liens d’amitié avec Kylian Mbappé, dont il est aujourd’hui très proche. L’attaquant français a récemment affirmé qu’il porterait toujours les couleurs du PSG la saison prochaine, mais est-ce également le cas pour Hakimi ?

La tentation d’un départ pour Hakimi ?

Le média espagnol Mundo Deportivo a récemment indiqué que le latéral droit marocain, malgré un contrat qui court jusqu’en 2026, envisagerait un départ du PSG dès cet été. Hakimi aurait toujours un grand rêve en tête : retourner au sein du Real Madrid, son club formateur, pour s’y imposer. Mais les versions se contredisent dans ce feuilleton.

Il restera au PSG