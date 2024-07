PSG - OM : Coup de théâtre à 20M€ sur le mercato ?

Thomas Bourseau

Entre le PSG et l’OM, il semblerait qu’on ait un œil avisé sur la situation de Dean Huijsen (19 ans). La pépite défensive espagnole de la Juventus pourrait toutefois échapper aux deux ennemis historiques de Ligue 1. Bournemouth mènerait la danse dans ce feuilleton qui anime le mercato ces derniers jours.

Les routes du PSG et de l’OM semblent se croiser en coulisses en cette période de mercato. C’est en effet la tendance actuelle. Les deux éternels rivaux aimeraient renforcer leur secteur défensif respectifs et songeraient entre autres à Dean Huijsen. L’Espagnol de 19 ans est contractuellement lié à la Juventus jusqu’à l’été 2028. Mais si l’on se fie à sa cote sur le marché des transferts, Huijsen ne devrait absolument pas honorer son bail jusqu’à son terme.

La Juventus va perdre Dean Huijsen, la concurrence est au rendez-vous

Selon les informations de Florian Plettenberg, la concurrence ferait rage dans la course à la signature de Dean Huijsen. En plus du PSG et de l’OM, Wolsbourg et Stuttgart seraient sur les rangs. Le VfB Stuttgart n’aurait certes pas encore formulé d’offre de transfert à l’instant T pour le défenseur de la Juventus prêté à la Roma lors de l’exercice précédent. Toutefois, il se pourrait qu’aucun de ces clubs ne rafle la mise dans le feuilleton Dean Huijsen.

Bournemouth dépose la concurrence pour Dean Huijsen

A en croire Florian Plettenberg sur X, journaliste de Sky Deutschland, Dean Huijsen serait susceptible de prendre le chemin de la Premier League. D’après les sources contactées par ses soins, Bournemouth serait en pole position dans cette opération. Le fait que les Cherries aient formulé une approche concrète ou non demeure un mystère à ce jour.