PSG - Officiel : Le Qatar boucle une énorme opération !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir acté la prolongation de Luis Enrique puis celles de certains cadres à l’image d’Achraf Hakimi, Vitinha ou encore Nuno Mendes, le PSG a cette fois-ci officialisé la signature de Luis Campos par le biais de son propriétaire, le fonds d’investissement QSI. Le dirigeant portugais voit également ses responsabilités augmenter.

Après de longues semaines d’attente et d’incertitude, c’est finalement officiel, Luis Campos a prolongé son contrat. « Qatar Sports Investments (QSI) annonce aujourd'hui le renouvellement du mandat de Luis Campos en tant que conseiller sportif. M. Campos a rejoint QSI en juin 2022 pour un mandat de trois ans, et a renouvelé son contrat pour cinq années supplémentaires, jusqu'en 2030 », précise le communiqué officiel de QSI. Et pour cause, le dirigeant portugais voit son rôle être largement élargi puisqu’il est désormais conseiller sportif de QSI dans son ensemble et donc pas seulement du PSG. De quoi ravir Luis Campos.

Campos prolonge ! « Je suis ravi de poursuivre mon histoire avec QSI jusqu'en 2030. Nous pouvons être très fiers de la façon dont nous avons transformé les clubs, les entreprises, les projets et l'éthique au sein de notre groupe au cours des trois dernières années, et je crois sincèrement que ce n'est que le début de nos succès. Je remercie le président Nasser Al-Khelaïfi pour le soutien total qu'il m'apporte, ainsi qu'à l'ensemble de notre personnel, et pour sa grande vision qui est à l'origine du succès sans précédent du groupe QSI. Je suis impatient d'écrire d'autres pages de l'histoire de QSI dans les années à venir », assure le dirigeant portugais dans le communiqué de QSI.