PSG : Nouveau rebondissement surprenant pour Messi

Lionel Messi vit une deuxième saison contrastée avec le PSG. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international argentin va quitter Paris, sauf rebondissement. Le FC Barcelone rêve de le rapatrier mais Al Hilal serait sûr de son coup et persuadé que le septuple Ballon d’Or finira par rejoindre le championnat saoudien.

L’avenir de Lionel Messi est au cœur de toutes les spéculations. Deux ans après son arrivée au PSG, l’international argentin arrive au terme de son contrat et sauf grosse surprise, Messi va quitter le club de la capitale. La situation s’est encore plus compliquée lorsque le septuple Ballon D’Or a filé en Arabie saoudite au lendemain d’une défaite contre Lorient. Résultat, il n’y a plus qu’à savoir où va filer le numéro 30 du PSG cet été.

Le Barça rêve de Messi, l’Arabie saoudite a de l’avance

Le FC Barcelone souhaite absolument le rapatrier et Lionel Messi est tenté. Mais le Barça n’est pas seul sur le coup, Al Hilal veut s’offrir l’international argentin afin de développer un peu plus le championnat saoudien. Un accord avait même été annoncé mais Jorge Messi, le père de l’attaquant du PSG, avait démenti : « Il n’y a absolument rien avec aucun club pour l’année prochaine. La décision ne sera jamais prise avant que Lionel ne termine le championnat avec le PSG. Une fois la saison terminée, il sera temps d’analyser et de voir ce qui se passe puis de prendre une décision ».

