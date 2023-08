PSG : Neymar veut revenir à Barcelone

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après six années passées au PSG, Neymar a quitté le club de la capitale pour s’engager du côté d’Al-Hilal dans le cadre d’un transfert avoisinant les 100M€. Et même s’il a donc opté pour l’Arabie Saoudite à court terme, l’attaquant brésilien songerait toujours à revenir au FC Barcelone d’ici deux ans.

C’était dans l’air du temps, c’est officiel depuis mardi soir : Neymar n’est plus un joueur du PSG. L’attaquant brésilien, malgré un contrat initial qui courait jusqu’en 2027 au Parc des Princes, a rejoint l’écurie saoudienne d’Al-Hilal pour 100M€. Et comme beaucoup d’autres stars évoluant en Europe, Neymar a donc opté pour ce championnat et un salaire mirobolant… pour l’instant.

Neymar - PSG : Jackpot confirmé ! https://t.co/csDsdQdubz pic.twitter.com/GtaAyeUIPf — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

Neymar n’a pas oublié Barcelone

En effet, comme l’a révélé L’EQUIPE mardi, Neymar aurait déjà planifié de retourner au FC Barcelone une fois son aventure saoudienne terminée. L’ancien numéro 10 du PSG a signé un contrat de deux ans avec Al-Hilal, plus une année supplémentaire en option, qu’il n’aurait pas l’intention d’activer, avec un plan bien précis en tête.

Un retour libre dans deux ans ?

Libre comme l’air en 2025, il pourra donc retourner gratuitement au Barça s’il le désiré à cette échéance après avoir évolué deux saisons en Arabie Saoudite. Affaire à suivre…