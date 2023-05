PSG : Messi va toucher le pactole, Cristiano Ronaldo peut enrager

Amadou Diawara

Alors que son contrat avec le PSG arrivera à terme le 30 juin, Lionel Messi pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. En effet, la Pulga aurait reçu une offre d'environ 400M€ net par an de la part d'Al Hilal. Selon la presse espagnole, le club saoudien aurait fait une telle proposition pour convaincre Leo Messi de se frotter de nouveau à CR7.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi devrait partir librement et gratuitement vers un nouveau club cet été. Alerté par la situation de la Pulga , Al Hilal aurait déjà frappé. En effet, comme annoncé par Mundo Deportivo , le club saoudien aurait formulé une offre XXL à Leo Messi.

Messi a fait une énorme annonce au PSG https://t.co/pEcSGjfuwJ pic.twitter.com/RmCre81HQ7 — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Al Hilal offre 400M€ net par an à Messi

Selon les informations de Mundo Deportivo , divulguées ce vendredi matin, Al Hilal aurait fait parvenir une offre de contrat d'environ 400M€ net annuel à Jorge Messi, le père et agent de Lionel Messi, et ce pour un transfert à 0€ cet été. A en croire le média espagnol, l'écurie saoudienne aurait soumis cette proposition à cause de Cristiano Ronaldo.

Al Hilal casse sa tirelire pour contrer CR7