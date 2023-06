PSG : Messi va lâcher une bombe, la grosse annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat, Lionel Messi va probablement quitter le PSG à l’issue de la saison. Reste désormais à connaître sa future destination. Plusieurs options circulent à l’image d’un retour au FC Barcelone et d’une signature en Arabie Saoudite. Mais une chose est sûre, la réponse semble imminente.

Ce sera probablement le dossier brûlant de cette fin de saison. Lionel Messi, dont le contrat au PSG prend fin le 30 juin, devrait changer de clubs. Pour le moment, les options semblent concerner un retour au FC Barcelone, un signature en Arabie Saoudite ou à l'Inter Miami. Dans tous les cas, il faut attendre la décision définitive de Lionel Messi qui ne devrait plus tarder selon Manu Carreño.

Annonce imminente pour Messi ?

« Nous vivons des jours décisifs pour l'avenir de nombreux joueurs, et le meilleur joueur du monde, qui est aujourd'hui encore Leo Messi, est à quelques jours de décider de son avenir. Ce sont des jours décisifs. Après avoir tout étudié calmement, à Paris, avec les offres qui lui ont été faites... il quitte le Paris Saint-Germain. Le Barça a essayé jusqu'au dernier moment, mais il n'a pas pu, et Messi est sur le point de prendre une décision. Elle est imminente, elle peut prendre des jours ou des heures. Il ne serait pas surprenant qu'il prenne sa décision ce mercredi. Non pas qu'elle soit annoncée, mais qu'il la prenne. Je pense qu'il a pratiquement déjà pris sa décision », explique le journaliste espagnol au micro d’ El Larguero , avant d’évoquer un potentiel retour au FC Barcelone.

Un retour au Barça se complique