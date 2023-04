PSG : Messi sur le départ, il pose ses conditions

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive au terme de son contrat avec le PSG, l’avenir de Lionel Messi est au cœur des débats. Pourtant, sa prolongation avec le club de la capitale semblait en très bonne voie il y a encore quelques semaines. Mais l’Argentin aurait fixé de nouvelles conditions salariales pour poursuivre son aventure parisienne, ce qui bloquerait les négociations.

Comme indiqué par Le 10 Sport en février dernier, les discussions pour une prolongation de Lionel Messi au PSG étaient en bonne voie. Tout indiquait que l’Argentin, arrivé libre en provenance du FC Barcelone lors de l’été 2021, allait étendre son bail d’une année supplémentaire afin de poursuivre son aventure parisienne.

Le FC Barcelone rêve de Messi

Mais aujourd’hui, la tendance est différente. Selon L’Équipe et RMC Sport , le départ de Lionel Messi est quasiment acté. La Pulga fait notamment l’objet d’un intérêt du FC Barcelone, qui rêve de le faire revenir au club. Les Blaugrana ne s’en cachent plus et affirment publiquement leur envie de récupérer Lionel Messi.

Messi a demandé une augmentation de son salaire