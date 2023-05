PSG - Messi : C’est confirmé, une offre à 500M€ est dégainée

Benjamin Labrousse

En fin de contrat en juin prochain au PSG, Lionel Messi se dirige vers un départ du club parisien. Alors que l’ouverture du mercato estival se rapproche, deux candidats principaux se distinguent pour la signature de l’Argentin : Al-Hilal et le Barça. Si le club catalan espère jouer la carte de l’affectif pour signer la Pulga, le club saoudien a bel et bien proposé plus de 500 M€ au septuple Ballon d’Or.

Désormais âgé de 35 ans, Lionel Messi semble attendu au tournant. Car après une saison décevante en club, mais dans laquelle il a été sacré champion du monde, l’Argentin fait face à un choix de taille. En effet, alors que son avenir semble s’écrire loin du PSG avec qui son contrat prend fin en juin prochain, La Pulga doit désormais choisir sa prochaine destination.

Le Barça pousse en interne pour Messi

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone ne cache plus sa volonté de signer Lionel Messi cet été. Selon la presse espagnole, l’ancienne gloire du club est la priorité des dirigeants catalans sur le mercato estival. Mais le Barça doit tout d’abord assainir ses finances afin de faire valider son projet à la ligue espagnole de football, afin de potentiellement signer l’Argentin.

Al-Hilal a proposé plus de 500 M€ annuels pour Messi