PSG : Mbappé veut claquer la porte, un rebondissement est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La nouvelle a fuité. Alors qu'il avait la possibilité de prolonger son contrat au PSG d'une année supplémentaire, Kylian Mbappé aurait pris la décision de ne pas activer cette option. Ce n'est pas pour autant que le joueur ne prendra pas la décision d'étirer son bail au cours de la saison.

Kylian Mbappé a annoncé la couleur au PSG. Alors qu'il avait jusqu'au 31 juillet prochain pour rendre sa décision, le joueur de 24 ans a indiqué qu'il ne prolongerait pas son contrat avec le PSG. A en croie la presse espagnole, la star parisienne serait déçue de la trajectoire prise par le projet sportif. Selon les informations d' OK Diario, Mbappé estime que le PSG n'est plus en capacité de remporter la Ligue des champions.

Mbappé - PSG : Un drame est annoncé ! https://t.co/AOq9usImCs pic.twitter.com/X5z8JR8Bqo — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

Un départ de Mbappé en 2024 ?

Autrement dit, Mbappé pourrait être libre de négocier avec l'équipe de son choix. En Espagne, on se met à rêver d'une possible arrivée au Real Madrid, notamment à l'issue de son contrat en juin 2024. Journaliste pour Bernabeu Digital , Alex Alonso se veut plus prudent. Il rappelle que Mbappé pourrait prolonger son contrat avec le PSG au cours de la saison.

Une prolongation reste possible