PSG : Mbappé veut claquer la porte, le plan est hallucinant

Ce vendredi, la presse espagnole relate une scène bien surprenante. Lié au PSG jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé aurait pris contact avec le Real Madrid pour négocier son transfert. Encore marqué par l'épisode de la prolongation, le club espagnol lui aurait demandé des garanties. La lettre envoyée au PSG il y a quelques jours serait un premier pas.

Jusqu'au 13 juin dernier, le feuilleton Kylian Mbappé avait connu une période de répit. Mais L'Equipe l'a relancé en annonçant que le joueur avait refusé de prolonger son contrat jusqu'en 2025.





Mbappé a envoyé une lettre au PSG

En effet lors de sa prolongation en mai dernier, le PSG avait décidé d'inclure une année en option dans le contrat de sa star. Le joueur avait la possibilité de la lever avant juillet prochain, mais a, semble-t-il, pris sa décision quelques jours plus tôt.

Mbappé respecterait les consignes du Real Madrid