PSG : Mbappé veut arrêter de pleurer et répond à la polémique

La rédaction

Attendu pour parler de l’officialisation de son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse ce mardi. Si le capitaine des Bleus a tenu à ne pas être questionné sur sa nouvelle écurie, sa dernière saison au PSG a été abordée par les journalistes. Alors que le Bondynois avait créé une petite polémique lors d’une de ses récentes sorties, il a tenu à clarifier ses propos.

C’était une conférence de presse que beaucoup étaient impatients de suivre. Pour sa première apparition publique depuis l’officialisation de son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé n’aura finalement pas parlé de son futur chez les Merengue . Le capitaine de l’équipe de France a néanmoins été interrogé sur ses derniers mois au PSG, qui ont semblé compliqués pour lui. L’attaquant de 25 ans est notamment revenu sur le fait qu’il ne souhaitait à personne de vivre la situation qui a été la sienne au sein du club parisien lors de ses derniers mois.

Clash à 80M€ entre Mbappé et le PSG https://t.co/uWPU8op66o pic.twitter.com/C6hWeOjbNH — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

«Je suis grassement payé pour jouer au foot et faire ma passion»

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé avait suscité la polémique en expliquant les difficultés qu’il avait vécues lors de sa dernière saison au PSG. Et le Bondynois a tenu à relativiser ses propos : « Il y a énormément de pression mais ce n'est que du football et il y a plus grave dans la vie. J'ai toujours eu cette éducation de ne pas venir pleurer. Je suis grassement payé pour jouer au foot et faire ma passion pendant que certains se lèvent pour aller à l'usine et font un travail éprouvant. »

«Je l'ai déjà dit et je continue de dire»