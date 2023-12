PSG - Mbappé : Un silence qui en dit long ?

La rédaction

Seulement quelques mis après un été très agité, au cours duquel il a clairement été poussé vers la sortie par la direction, Kylian Mbappé fait encore débat au Paris Saint-Germain. La star française ne semble en effet pas être pleinement heureuse et cela inquiète forcément, avec une fin de contrat qui approche dangereusement.

Va-t-on revivre un miracle comme en 2022 ? En fin de contrat et déjà attendu au Real Madrid, Kylian Mbappé avait à l’époque accepté de signer un nouveau contrat in extremis et les propriétaires du PSG aimerait réussir cet exploit une nouvelle fois. Mais les choses semblent avoir changé cette fois...

Ce n’est toujours pas ça

Car depuis l’été dernier, on ne peut pas vraiment dire que la relation entre Mbappé et le PSG soit idyllique. Sa réintégration après la 1ère journée de Ligue 1 n’a pas vraiment réchauffé la situation et ces derniers jours l’attitude boudeuse du joueur a soulevé énormément de questionnements.

Le clan Mbappé s’emmure dans le silence