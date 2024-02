PSG : Mbappé rejoint Messi et Ibrahimovic ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va peut-être quitter le PSG comme aucun des autres joueurs étant partis en tant qu’agents libres ne l’a fait : en offrant la première Ligue des champions de l’histoire du club de la capitale, les hommes de Luis Enrique étant toujours en lice. Cependant, comme beaucoup de stars avant lui comme Lionel Messi et Zlatan Ibrahimovic, Mbappé est allé au bout de son contrat à Paris.

Sept saisons et puis s’en va. Refusant de quitter le championnat français à 18 ans, Kylian Mbappé signait en faveur du PSG après avoir explosé aux yeux de l’Europe à l’AS Monaco à l’été 2017. Cependant, après divers échecs européens dont une finale de Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich au Final 8 de 2020 (1-0), Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison en tant que légende du club parisien dont il en est le meilleur buteur de l’histoire devant Edinson Cavani. Un joueur avec qui il partage également le fait d’être parti libre de tout contrat.

Sept ans et un départ en tant que meilleur buteur, comme Cavani

En effet, à l’instar de Kylian Mbappé, Edinson Cavani a quitté le PSG à l’été 2020 en tant que meilleur buteur de l’histoire du club à l’époque (200 buts), mais aussi comme agent libre. Après sept saisons à Paris, une nouvelle fois à l’instar de Mbappé, Cavani prenait la direction de Manchester United. Le champion du monde tricolore ne devrait cependant pas prendre imiter l’Uruguayen jusqu’au bout en signant à Manchester United. Sir Dave Brailsford, directeur sportif d’ INEOS qui est le nouvel actionnaire minoritaire de Manchester United, a révélé ces dernières heures que Kylian Mbappé devrait de toute façon rejoindre le Real Madrid.

PSG : Mbappé va faire une énorme fleur au Real Madrid https://t.co/mqrNR1cLAl pic.twitter.com/1snHJLfeFl — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Messi et Ibrahimovic : Deux stars à l’héritage différent

Kylian Mbappé n’est pas l’unique joueur de l’ère QSI initiée en 2011, à quitter le PSG au moment de l’expiration de son contrat. Avant lui, l’année dernière seulement, Lionel Messi a lui aussi pris la décision de tourner la page PSG. Un chapitre qui n’a duré que deux saisons au cours desquelles il n’a pas eu l’impact espéré par la direction du Paris Saint-Germain. Aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé, Lionel Messi devait faire passer un cap européen au PSG et a échoué au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions à deux reprises.



Pour ce qui est de Zlatan Ibrahimovic, le Suédois était arrivé seulement un an après le lancement du projet QSI. Et son impact a été immédiat du côté du Paris Saint-Germain. De par son leadership et ses performances, Ibrahimovic a été une icône du Parc des princes et du PSG version QSI. Loin du souvenir que laissera Messi.

Thiago Silva, un Final 8 et une consécration à Chelsea

À l’été 2012, Thiago Silva a signé au PSG. Rapidement, le défenseur brésilien est devenu le capitaine du club de la capitale et le taulier de la défense centrale de Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery et Thomas Tuchel. Après un douloureux échec en finale de Ligue des champions en 2020, Silva quittait le club parisien et remportait la C1, avec Thomas Tuchel, une saison seulement plus tard.

Coman et Rabiot, les titis aux destins différents

Les matchs de Kingsley Coman avec l’équipe première du PSG se comptent sur les doigts d’une seule main. En effet, malgré avoir effectué la quasi intégralité de sa formation au Camp des loges, Coman a quitté le PSG après quatre matchs sur un titre de champion de France à l’été 2014 et n’a cessé de gagner depuis que ce soit à la Juventus ou au Bayern Munich. Une trajectoire différente pour Adrien Rabiot.



Le milieu de terrain est pour sa part resté au PSG jusqu’à l’été 2019, mais avait tout de même fait un prêt de six mois au Toulouse FC en 2013. Comme Coman, Rabiot avait décidé de troquer la tunique du Paris Saint-Germain pour celle de la Juventus. Et parmi les départs du PSG en tant qu’agents libres, on peut également compter Dani Alves et Gianluigi Buffon, également en 2019.