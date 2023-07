PSG : Mbappé peut tout perdre à cause de son transfert

Arnaud De Kanel

Un peu plus d'un an après sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé menace déjà de quitter le PSG. L'attaquant parisien ne veut pas rempiler jusqu'en 2025 et le club de la capitale serait donc prêt à s'en séparer dès cet été. S'il venait à être transféré, le natif de Bondy dirait adieu à de grosses sommes d'argent.

Sa volonté ne peut pas être plus claire. Kylian Mbappé l'assure, il n'est pas question pour lui de prolonger son contrat actuel avec le PSG. « Kylian Mbappé et son entourage affirment n'avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l'année, excepté il y a 15 jours pour annoncer l'envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n'a, par ailleurs, été évoquée. Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu'il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n'a pas demandé son départ cet été mais a juste confirmé au club la non-activation de son année supplémentaire », martèle l'entourage du joueur dans un communiqué envoyé à l'AFP . Un départ de la capitale pour rallier le Real Madrid pourrait lui coûter très cher.

Pas de prime de fidélité

Le PSG s'était plié en quatre pour convaincre Kylian Mbappé au printemps dernier. S'il n'honore pas son contrat avec les Rouge et Bleu sur la saison à venir, le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale devra s'asseoir sur son affolante prime de fidélité estimée à 80M€. Mais ce n'est pas tout...

Un salaire et une prime à la signature revus à la baisse