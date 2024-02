PSG : Mbappé lâche un aveu… et annonce son futur club ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé confirmait qu'il avait passé un accord avec Nasser Al-Khelaïfi l'été dernier qui permettait de protéger le PSG, même en cas de départ à l'issue de la saison. L'attaquant français aurait renoncé à plusieurs primes s'il ne prolonge pas. Et vu d'Espagne, cela ressemble à un aveu.

L'été dernier, Kylian Mbappé avait été écarté du groupe du PSG après son refus d'activer une option dans son contrat pour prolonger d'une saison. Réintégré dans le courant du mois d'août, l'attaquant parisien avait alors passé un accord avec Nasser Al-Khelaïfi. Si le détail n'a pas officiellement été dévoilé, l'attaquant français aurait accepté de renoncer à d'importantes primes si jamais il partait libre à l'issue de la saison. Au total, le PSG pourrait économiser 80M€.

«Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, on a réussi à préserver l'ensemble des parties»

En zone mixte après la victoire du PSG dans le Trophée des Champions, Kylian Mbappé confirmait d'ailleurs cet accord : « Je suis très motivé pour cette année. On a des titres à aller chercher et on en a pris un donc c'est déjà chose faite. Après non, je n'ai pas pris ma décision encore. Je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important donc on va dire que c'est secondaire ».

Une façon d'annoncer son départ ?