PSG - Mbappé : Il annonce son transfert en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein depuis que l’attaquant français a signifié, par courrier, à la direction du PSG qu’il n’activerait pas son année supplémentaire en option dans son contrat. Mbappé sera donc libre en juin 2024, mais selon Daniel Riolo, les deux parties n’attendront pas cette échéance pour se séparer.

La bombe a été révélée lundi soir par L’EQUIPE : Kylian Mbappé a fait savoir au PSG qu’il n’activerait pas sa prolongation de contrat en option jusqu’en 2025, et semble donc pour l’instant se diriger vers un départ libre dans un an si l’on en croit sa position : « J’ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux », n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler Kylian Mbappé lundi sur son compte Twitter . Mais de son côté, la direction semble déjà déterminée à s’en séparer pour éviter de le voir partir libre en 2024.

Mbappé lâche la bombe, le PSG a tout raté https://t.co/HfE7UrT66F pic.twitter.com/pIzYteknOi — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

« Dehors »

Sur les ondes de RMC Sport lundi soir, en direct dans l’After Foot, Daniel Riolo a pris position sur cet épineux feuilleton Mbappé au PSG et milite pour son transfert au plus vite : « Si je suis dirigeant du PSG, et je sais que ça leur est pas arrivé souvent de prendre des bonnes décisions et de se montrer un peu costaud, moi je prends une décision claire et nette : il est vendu dès cet été. (…) Autant prendre ce qu’il y a à prendre, il faut pas que ce soit une totale cata pour toi. Tu ne peux pas garder un joueur alors qu’il t’annonce qu’il est dans sa dernière année, il se fout de la gueule, tu dois envoyer un message fort. (…) Si un jour, le PSG et ses dirigeants veulent montrer qu’ils en ont, c’est au revoir tout le monde. Dehors. Mbappé, Campos, tout ce que vous voulez. Ça n’a pas marché, tu n’as pas réussi à me le garder. Mbappé, au revoir. 50M€, on prend ce qu’il y a à prendre. On va refaire un recrutement, nouveau coach, nouveau directeur sportif, on crée autre chose », estime Riolo.

« Ça sent le départ »