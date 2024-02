PSG : Mbappé humilie l'OM, son départ est réclamé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé devrait s’engager avec le Real Madrid. Une décision que comprend parfaitement Thomas Ngijol. Pourtant grand supporter du PSG, l’humoriste estime que l’attaquant français a fait le tour de ce qu’il pouvait apporter à Paris, notamment en martyrisant les défenses marseillaises.

L'été prochain, Kylian Mbappé ne pourra plus martyriser les défenses de Ligue 1 et en particulier celle de l'OM. Et pour cause, l'attaquant du PSG va rejoindre le Real Madrid. Un choix qui est largement commenté mais que comprend parfaitement Thomas Ngijol, l'humoriste fan du club parisien.

«Il faut qu’il parte, Mbappé»

« Il faut qu’il parte, Mbappé. C’est comme ça, c’est un trop gros joueur. J’ai besoin de voir un clasico avec Mbappé. Il doit écrire sa légende à un moment donné. Dieu sait que j’aime Paris, mais à un moment donné… », assure l’humoriste au micro de Canal+ avant d’en rajouter une couche.

«Il va encore gagner un huitième match contre l’OM et faire semblant d’être heureux?»