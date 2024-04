PSG : Mbappé a été appelé à la rescousse pour ce transfert

Amadou Diawara

Lors de l'hiver 2018, le PSG aurait fait tout son possible pour boucler le transfert de Frenkie de Jong. D'ailleurs, Antero Henrique aurait même demandé à Kylian Mbappé de contacter l'international néerlandais pour le convaincre de le rejoindre à Paris. Toutefois, Frenkie de Jong a finalement décidé de signer au FC Barcelone.

Etincelant sous les couleurs de l'Ajax lors de la saison 2018-2019, Frenkie de Jong a alarmé les plus grosses écuries européennes, et notamment le PSG. En effet, le club de la capitale s'est activé pour boucler le transfert du milieu de terrain de 26 ans.

Le PSG a demandé à Mbappé d'intervenir pour De Jong

Selon les informations de L'Equipe , la direction du PSG a lancé les contacts avec le clan Frenkie de Jong au mois de décembre. D'ailleurs, Antero Henrique et Maxwell - respectivement ex-directeur sportif et ancien coordinateur sportif du club - auraient même rencontré l'agent du joueur dans un hôtel à Amsterdam. Et pour faire plier Frenkie de Jong, le PSG aurait demandé de l'aide à Kylian Mbappé.

De Jong a préféré le Barça au PSG