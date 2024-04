Mercato : Le PSG a tout perdu à cause de Barcelone

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de l'Ajax en 2018-2019, Frenkie de Jong a tapé dans l'oeil des plus grosses cylindrées européennes, dont le PSG. Déterminé à recruter l'international néerlandais, le club de la capitale a laissé de côté plusieurs dossiers. Toutefois, c'est finalement le FC Barcelone qui a réussi à recruter Frenkie de Jong.

Lors de la saison 2018-2019, Frenkie de Jong a brillé sous les couleurs de l'Ajax. Ce qui n'a pas échappé au PSG. D'après les indiscrétions de L'Equipe , le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi s'est positionné pour boucler le transfert de Frenkie de Jong. Toutefois, la direction du PSG n'était pas seule sur ce dossier.

Mercato - PSG : La révélation surprise de Barcelone pour un crack ! https://t.co/i8e3VveU6E pic.twitter.com/4Ox0jvTHhE — le10sport (@le10sport) April 14, 2024

Le PSG a oublié Axel Witsel pour Frenkie de Jong

A en croire L'Equipe , Frenkie de Jong a affolé l'Europe. En effet, le milieu de terrain de 26 ans était dans le collimateur de Manchester United, City, du Real Madrid et du FC Barcelone. Pour maximiser leurs chances sur ce dossier, les hautes sphères du PSG ont laissé de côté plusieurs pistes lors du mercato estival 2018, et notamment Renato Sanches et Axel Witsel. En effet, l'écurie rouge et bleu a voulu mettre le paquet et concentrer tous ses efforts sur le recrutement d'un milieu de terrain de classe mondiale pour assurer la succession de Thiago Motta. D'ailleurs, Thomas Tuchel aurait mis la pression à Antero Henrique pour qu'il remplisse cette mission.

Frenkie de Jong a finalement signé au FC Barcelone

Toutefois, le travail du PSG pour Frenkie de Jong n'a pas fonctionné. En effet, l'international néerlandais a finalement atterri au FC Barcelone lors de l'été 2019. Le PSG a donc renoncé à l'idée de recruter Renato Sanches - finalement arrivé à Paris en aout 2022 - et Axel Witsel un an plus tôt pour rien.