Transferts : Le PSG lâche sa réponse finale pour cette star !

Alexis Brunet

Depuis l'annonce du départ à venir de Kylian Mbappé du PSG, de très nombreux attaquants sont cités annoncés dans le viseur du club de la capitale, pour remplacer le champion du monde. En Angleterre, c'est notamment Marcus Rashford qui serait dans l'orbite de Luis Campos. Mais finalement, l'Anglais ne devrait pas rejoindre Paris cet été.

Le PSG réalise pour le moment une bonne saison. Le club de la capitale est premier de Ligue 1, avec une avance confortable, qualifié pour la finale de la Coupe de France, et encore en vie en Ligue des Champions. Mais les dirigeants parisiens veulent faire encore mieux la saison prochaine, et pour faire encore mieux, il va donc comme souvent falloir se renforcer. Le mercato estival s'annonce donc ambitieux du côté du PSG.

Un attaquant de classe mondiale est espéré

Le principal secteur à renforcer sera l'attaque. En effet, Kylian Mbappé ne sera normalement plus un joueur du PSG la saison prochaine, et il faut donc lui trouver un remplaçant de grande qualité, pouvant ne serais ce que s'approcher des statistiques hallucinantes du champion du monde 2018. Depuis plusieurs semaines, Luis Campos étudie donc de nombreux profils. Victor Osimhen serait le grand favori pour succéder au Français, mais le choix des dirigeants parisiens n'est pas fixé. D'autres joueurs tels que Viktor Gyökeres, Rafael Leão, ou bien Marcus Rashford ont aussi été annoncés dans le viseur du PSG.

Le PSG ne recrutera pas Marcus Rashford