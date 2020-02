Foot - Mercato - PSG

PSG - Malaise : Tuchel en rajoute une couche sur son clash avec Mbappé !

Publié le 4 février 2020 à 21h15 par B.C.

Trois jours après son altercation avec Kylian Mbappé, Thomas Tuchel a décidé d’aligner son attaquant face à Nantes. Interrogé par Canal+ avant la rencontre, l’entraîneur du PSG a justifié son choix.

On ne parle que de ça. Mécontent de quitter le terrain avant le coup de sifflet final face à Montpellier (5-0) samedi, Kylian Mbappé s’est accroché avec Thomas Tuchel en regagnant le banc de touche. Des images qui font tache pour le PSG et qui relance les rumeurs sur l’avenir de l’international français. Thomas Tuchel n’en a néanmoins pas tenu rigueur au moment de faire sa composition ce mardi soir pour le match à Nantes puisque l’Allemand a titularisé Kylian Mbappé. Un choix justifié par l’entraîneur parisien.

« Ce sont des choses qui arrivent »