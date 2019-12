Foot - Mercato - PSG

PSG - Malaise : Mbappé répond à ses détracteurs !

Publié le 23 décembre 2019 à 22h00 par A.D.

Sous le feu des projecteurs depuis son éclosion à l’AS Monaco, Kylian Mbappé essuie également de nombreuses critiques. Elu meilleur joueur français de l’année, Kylian Mbappé a profité de l’occasion pour répondre à ses détracteurs.

Kylian Mbappé a tenu à répondre aux critiques. Depuis ses débuts à l’AS Monaco, le champion du monde français a gravi les échelons à une vitesse fulgurante, jusqu’à faire partie du gratin du football à l’heure actuelle. Critiqué pour son changement d’attitude ces derniers mois, Kylian Mbappé vient de recevoir le prix du meilleur joueur français de l’année 2019. Interrogé par France Football pour l’occasion, la jeune star du PSG n'a pas manqué de faire passer un message à ses détracteurs.

«Les plus grands ne s’arrêtent pas qu’aux stats»