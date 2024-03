PSG : L’un des «meilleurs du monde» a signé pour 0€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2021, le PSG réalisait un très gros coup en obtenant la signature de Gianluigi Donnarumma dont le contrat à l’AC Milan prenait fin. Après de débuts poussifs, le portier italien s’installe désormais comme une valeur sûre. Au point que Luis Enrique le désigne comme l’un des meilleurs gardiens de but du monde.

Libre de tout contrat en 2021, Gianluigi Donnarumma s’était engagé avec le PSG. L’Italien a connu des débuts compliqués compte tenu de la concurrence avec Keylor Navas. Et dès qu’il a été intronisé comme portier numéro 1, il a enchaîné quelques boulettes, notamment avec son jeu aux pieds. Un défaut qui s’est encore plus développé depuis l’arrivée de Luis Enrique qui insiste justement sur la relance propre depuis son gardien de but. Mais à l’image de sa prestation à Monaco vendredi soir. Le technicien espagnol encense donc son gardien.



Luis Enrique s’enflamme pour Donnarumma

« Gigi est un des meilleurs gardiens du monde, il travaille très bien et il s'est adapté à nos idées. Il est très intelligent, il nous donne beaucoup de confiance car c'est difficile de marquer contre lui. Mais je pense aussi que Beraldo a très bien joué aujourd'hui. Nous sommes une très bonne équipe, je l'ai déjà dit et je suis très content de ce point », lâchait l’entraîneur du PSG auprès de Prime Vidéo après le match.

