PSG : Luis Enrique vend la mèche pour la suite du mercato

Alexis Brunet

Le PSG est actuellement en train de préparer la saison prochaine au Japon. Luis Enrique peut s'appuyer sur un groupe quasiment au complet. Il manque seulement Nuno Mendes et Kylian Mbappé, qui ne sera visiblement réintégré au groupe, qu'après avoir prolongé son contrat. Mais l'entraîneur espagnol l'a affirmé, il attend encore plusieurs arrivées, mais aussi des départs.

Depuis quelques semaines, le PSG a accéléré sa préparation pour la saison prochaine. Luis Enrique a officiellement pris les rênes de l'équipe première. Petit à petit, il a fait connaissance avec la totalité de son groupe, revenu progressivement de vacances. Après un premier match amical gagné face au Havre, les Parisiens ont pris la direction du Japon, pour leur tournée estivale.

Luis Enrique s'exprime sur le mercato

Le PSG est parti avec toutes ses nouvelles recrues au Japon. Mais d'après Luis Enrique, le mercato parisien n'est pas fini, aussi bien dans le sens des départs, comme dans celui des arrivées. C'est en tout cas ce qu'a confié le coach espagnol, lors d'une conférence de presse, d'après des propos rapportés par l'Équipe . « Après des semaines d'entraînement, l'impression est excellente, très bonne. Non seulement en raison de la grandeur du club et de toutes les installations dont nous disposons pour effectuer notre travail, mais aussi en raison de la qualité des joueurs. L'effectif doit encore être renforcé et des départs doivent encore être faits, et nous allons profiter de ces matches en tournée pour trouver les sensations et les objectifs que nous cherchons à atteindre sur le terrain. »

Le PSG veut se renforcer en attaque

Le PSG ne sait pas encore s'il pourra compter sur Kylian Mbappé la saison prochaine. Luis Campos s'active donc pour trouver des solutions à un possible départ du Français. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Paris a formulé une seconde offre de 60M€ pour Bernardo Silva. Manchester City bloque pour l'instant son joueur. Le conseiller football parisien souhaite aussi attirer un avant-centre. Les noms de Dušan Vlahović et Rasmus Højlund reviennent avec insistance ces derniers temps.