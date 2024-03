PSG : Luis Enrique va plomber Deschamps et l’équipe de France ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De nouveau convoqué en équipe de France malgré sa saison plus que mitigée du côté du PSG, Randal Kolo Muani a justifié la confiance accordée par Didier Deschamps avec une prestation très aboutie contre le Chili (3-2) mardi soir. De quoi renforcer l'idée d'une présence à l'Euro, à moins que Luis Enrique ne vienne tout gâcher...

Recruté pour 90M€ l'été dernier, Randal Kolo Muani peine à justifier l'investissement consenti par le PSG. Et pourtant, Didier Deschamps continue de s'appuyer sur l'ancien Nantais qu'il considère comme un joueur important dans son groupe. C'est la raison pour laquelle il a été convoqué pour ce rassemblement international.

Kolo Muani a marqué des points pour l'Euro

Et il a donné raison à Didier Deschamps. Entré en toute fin de match contre l'Allemagne (0-2), Randal Kolo Muani était titulaire contre le Chili mardi soir (3-2). Buteur et passeur décisif pour Olivier Giroud, l'attaquant du PSG, aligné dans le couloir droit, a probablement réalisé son meilleur match de la saison, mais également sa meilleure prestation en Bleus. De quoi le rapprocher encore un peu plus de l'Euro.

Sans temps de jeu au PSG, il pourrait être en danger