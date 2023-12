PSG : Luis Enrique réclame une recrue au mercato

Thibault Morlain

Après avoir réalisé un gros mercato estival, le PSG devrait encore être l'un des animateurs du prochain marché des transferts. En janvier, ça devrait donc bouger au sein de l'effectif parisien, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées. D'ailleurs, Luis Enrique aurait réclamé une recrue précise à la direction du PSG.

Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz blessés, Luis Enrique va devoir se casser la tête pour composer le milieu de terrain du PSG. Mais voilà que ça devrait bouger dans ce secteur en janvier. En effet, il est annoncé que Gabriel Moscardo pourrait débarquer du Corinthians pour rejoindre le PSG. Le fait est que Luis Enrique attendrait un autre profil.

Mercato : Le PSG reprend une vieille habitude avec son prochain transfert https://t.co/ZUXEJH5vUd pic.twitter.com/4KBBRW2wUi — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

Luis Enrique a une demande précise

Selon les informations du Parisien , Luis Enrique attendre un joueur au profil précis pour renforcer le milieu de terrain du PSG. Ainsi, l'Espagnol espérerait accueillir un élément expérimenté et confirmé. Luis Enrique voudrait en effet que sa recrue soit notamment à la hauteur des matchs de Ligue des Champions.

Un transfert préparé par le PSG ?

De plus, pour cette opération, le PSG ne voudrait pas faire de prêt et serait prêt à réaliser un transfert sec. Forcément, cela réduit les opportunités et les jolis coups. Il n'empêche que le club de la capitale aurait des moyens à disposition étant donné que les finances seraient bonnes actuellement. A suivre...