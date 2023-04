PSG : L’opération grand ménage est lancée

Axel Cornic

Le mercato estival approche à grands pas et Luis Campos a déjà tracé son plan de vol, qui passera obligatoirement par la vente des nombreux indésirables ainsi que des flops de l’été dernier. Cela concerne bien sûr les joueurs prêtés, avec certains qui n’ont pas convaincu dans leurs clubs respectifs et qui vont donc revenir au Paris Saint-Germain à la fin de la saison.

C’est la grande braderie au PSG ! Après l’énième échec en Ligue des Champions, Luis Campos souhaite donner un nouvel élan à l’effectif parisien et avant de recruter, il faudra surtout se débarrasser des joueurs qui ont montré leurs limites. Forcément, les joueurs poussés vers la sortie l’été dernier n’ont pas leur place dans ce nouveau PSG.

Les joueurs prêtés ne sont plus les bienvenus au PSG

L’exemple parfait est Leandro Paredes, qui n’a pas du tout convaincu la Juventus lors de son prêt. La Gazzetta dello Sport assure que les dirigeants bianconero ne souhaitent pas le garder et le PSG va donc s’asseoir sur un éventuel transfert à 22M€. Son contrat court jusqu’en juin 2024 et Luis Campos devra donc trouver une solution pour un joueur qui possède tout de même un salaire annuel de 7M€ net.

Icardi a séduit Galatasaray

D’après les informations de RMC Sport , la plupart des joueurs prêtés l’été dernier auraient été prévenus qu’il n’y aura pas de place pour eux au PSG la saison prochaine. En plus de Paredes, on peut donc trouver Mauro Icardi et Georginio Wijnaldum, qui ont des trajectoires quelque peu différentes. Icardi semble en effet avoir convaincu Galatasaray depuis le début de son prêt et un transfert semble donc envisageable, alors que pour le Néerlandais la situation est différente.

Un espoir pour Wijnaldum