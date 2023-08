PSG : L'intriguant message de Neymar sur les réseaux sociaux

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain va disputer ce samedi le premier match de sa saison de Ligue 1, avec la réception du FC Lorient au Parc des Princes. Et on ne verra pas Neymar sur la pelouse, puisque comme Kylian Mbappé et Marco Verratti il n’a pas été convoqué par Luis Enrique.

C’est le premier jour d’un nouveau PSG, qui devrait aligner plusieurs recrues estivales pour affronter Lorient ce samedi. Fini la MNM, puisqu’après le départ de Lionel Messi aucun des membres du célèbre trio offensif n’a été convoqué par Luis Enrique, avec Kylian Mbappé et Neymar qui sont annoncé en instance de départ.

Neymar écarté du groupe face à Lorient

Le premier souhaite rester au PSG une dernière saison mais est poussé vers la sortie, tandis que le second aurait lui-même annoncé sa volonté de faire ses valises au président Nasser Al-Khelaïfi. Sauf que les options ne sont pas nombreuses, puisque si Neymar rêve de retrouver le FC Barcelone, un retour en Catalogne semble assez improbable à l’heure actuelle.

