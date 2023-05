PSG : L’histoire peut s’écrire, Lionel Messi doit-il dire oui ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le 30 juin prochain, Lionel Messi arrivera au terme de son contrat avec le PSG. Les rumeurs sur son avenir se multiplient alors que l’Argentin se dirige vers un départ du club de la capitale. Un accord a même été annoncé avec Al Hilal mais Jorge Messi, le père de la Pulga, a démenti. Selon vous, que doit faire le champion du monde ?

Décidément, l’avenir de Lionel Messi n’a pas fini d’agiter le monde du football. De retour à l’entraînement avec le PSG, le champion du monde argentin sera disponible pour la réception d’Ajaccio en championnat. De là à inverser la tendance actuelle pour son prochain ? Ce n’est pas prévu.

Un accord trouvé avec Al Hilal pour Messi

Comme l’a expliqué l’ AFP mardi, Lionel Messi aurait bouclé son arrivée à Al Hilal. L’attaquant du PSG a reçu une offre historique avec un salaire atteignant les 600M€ annuels. Logiquement, le clan Messi n’a pas mis longtemps à répondre à ces rumeurs.

Son clan dément !