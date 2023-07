PSG : L’Espagne lâche une bombe, fake news pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le mercato de Kylian Mbappé anime une fois encore celui du PSG. Un transfert serait bien d’actualité au Real Madrid, mais Liverpool aurait soumis une offre de transfert surprise. La presse anglaise a rétabli la vérité.

Kylian Mbappé sur le départ ? C’est du moins le dénouement du feuilleton prévu par Nasser Al-Khelaïfi si ce dernier refusait de revenir sur sa position. Kylian Mbappé a refusé d’activer la clause pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2025. Résultat, le président du PSG lui laisse au maximum deux semaines pour communiquer sa décision finale avant de prendre les devants le placer sur le marché des transferts.

Liverpool aurait dégainé pour Mbappé

D’après RMC Sport, le PSG réclamerait une indemnité de transfert de 200M€ afin de céder Kylian Mbappé avant la fin du mercato. Et cela tomberait bien puisque selon le journaliste Edu Aguirre, Liverpool serait passé à l’action. Le10sport.com vous révélait dès avril 2020 que Jürgen Klopp, entraîneur des Reds , avait joint le père de Mbappé. Aguirre affirme qu’une offre de 200M€ aurait été dégainée par le club anglais.

Mensonge, Liverpool n’aurait finalement pas fait d’offre !