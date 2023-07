Surprise, il annonce du lourd pour Neymar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison encore une fois tronquée par une blessure, Neymar aurait été poussé au départ pour le PSG, mais devrait finalement rester. Il faut dire que Luis Enrique connaît parfaitement le Brésilien et pourrait enfin le relancer à Paris. C’est ce qu’espère Daniel Riolo qui, pour la première fois, croit qu’un entraîneur peut réussir à faire jouer Neymar.

Nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique va devoir prendre des décisions radicales, y compris avec Neymar. Le numéro 10 de la Seleçao sort de plusieurs saisons plus que compliquées au point que le club de la capitale ait envisagé de le vendre cet été. Mais le technicien espagnol, qui a eu le joueur sous ses ordres au FC Barcelone, pourrait tout changer. Un cas qu'il avait évoqué lors de sa présentation.

Luis Enrique évoque le cas Neymar

« Je n’ai pas parlé avec Neymar. J’ai parlé avec Kimpembe, Mukiele et Nuno Mendes, mais aucun autre joueur. Et je le répète, ce genre d’information, ça fait partie de l’interne. Je dois en parler avec les joueurs directement. Évidemment que je vais prendre des décisions, mais je veux qu'elles soient prises dans le consensus. Je veux voir comment ils se comportement », confiait le nouvel entraîneur du PSG en conférence de presse. Et Daniel Riolo espère que Luis Enrique a la clé pour relancer Neymar.

«S’il y a Neymar, y’a pas simplement réussir à faire jouer Neymar et trouver un schéma de jeu pour lui»