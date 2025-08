PSG : Le transfert «monstrueux» que prépare Luis Campos !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D’ici la fin du mercato, le PSG pourrait bien se mettre en quête d’un renfort dans le secteur offensif. La solution pourrait venir de Rodrygo, poussé au départ du Real Madrid, et dont le nom a été associé au club parisien. Pour le PSG ce serait un énorme coup comme le souligne Kevin Diaz, qui adore le profil de l’ailier brésilien.

« Est-ce que Gonçalo Ramos va rester et se contenter de ce temps de jeu. Il y a Kolo Muani, il y a Asensio qui va sûrement repartir. Kang-In Lee entre son comportement et la seconde partie de saison, c'est un joueur fantôme. Le Paris Saint-Germain en fin de mercato va devoir se positionner sur un attaquant. Un joueur qui peut jouer sur les trois postes de devant. Une solution en fin de mercato à la Rodrygo ou Akliouche... Je sais que Luis Campos aime beaucoup Rodrygo et qu'il peut y avoir une opportunité de marché en fin de mercato », confie-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.

«Rodrygo c'est monstrueux»

Et si jamais cela se confirmait, ce serait un énorme coup selon Kevin Diaz : « Si tu peux faire Rodrygo à un prix correct... Rodrygo c'est monstrueux. Certes, ce n'est pas Désiré Doué et je sais qu'aujourd'hui on rêve de Désiré Doué en futur Ballon d'or, mais si tu peux faire Rodrygo ou Akliouche... Akliouche passerait même presque mieux dans la politique du Paris Saint-Germain : un joueur qui peut jouer ailier et peut jouer milieu de terrain. A choisir entre l'un et l'autre, je serais presque à te dire qu'il faut prendre Akliouche qui peut être plus malléable alors que Rodrygo a plus de statut. Il a déjà été souvent remplaçant au Real, donc s'il vient c'est pour être titulaire indiscutable ».