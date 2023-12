PSG : Le successeur annoncé de Mbappé sort du silence

La rédaction

Avec la fin de contrat de Kylian Mbappé qui approche à grands pas, le scénario d’un départ est de plus en plus probable et le Paris Saint-Germain a décidé de prendre les devants. Car si la prolongation de la star française reste la priorité, plusieurs pistes auraient été activées pour l’oublier, avec notamment le prodige géorgien Khvicha Kvaratskhelia.

Comme en 2022, le PSG espère pouvoir choquer le monde et prolonger Kylian Mbappé. Ce dernier est en effet en fin de contrat et s’il a été réintégré après un été agité, son avenir n’a pour le moment pas été réglé. Ainsi, à Paris on se prépare au pire...

Qui pour remplacer Mbappé ?

Plusieurs pistes sont évoquées pour remplacer Mbappé au PSG la saison prochaine, avec notamment un Victor Osimhen dont nous vous avons déjà parlé sur le10sport.com. Mais en Italie, on assure que le club parisien lorgnerait également Khvicha Kvaratskhelia, qui a totalement explosé au Napoli la saison dernière, devenant l’une des grandes stars de Serie A.

« Pour le moment, je suis concentré à 100 % sur Naples »