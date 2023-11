PSG : Le Real Madrid peut trembler pour le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Arrivant au terme de son contrat avec le PSG en juin 2024, Kylian Mbappé pourrait donc faire ses valises l’été prochain. Si tel était le cas, on imagine tout de suite le Français rejoindre le Real Madrid. Un transfert qui est toutefois encore loin d’être bouclé, d’autant plus que Mbappé a d’autres prétendants sur le marché.

Intéressé de longue date par Kylian Mbappé, le Real Madrid a toujours échoué dans ses tentatives pour recruter le crack du PSG. Mais voilà que pour l’été 2024, l’occasion pourrait enfin être la bonne pour la Casa Blanca. A moins qu’un autre club ne vienne tout faire basculer pour le transfert de Mbappé ?



Sauveur du PSG, Mbappé pousse un coup de gueule https://t.co/xxawYEguR9 pic.twitter.com/rjTSRvuiiF — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

L’Angleterre plutôt que le Real Madrid ?

Si on pensait que ça se jouerait entre le PSG et le Real Madrid pour l’avenir de Kylian Mbappé, cela ne serait pas le cas. En effet, le Français pourrait pourquoi pas poursuivre sa carrière… en Angleterre. Comme révélé par le Daily Record , Arsenal et Liverpool seraient à l’affût pour s’offrir les services de Mbappé.

Un transfert de Mbappé à l’étude

Même si Kylian Mbappé sera possiblement libre l’été prochain, le joueur du PSG ne sera pas donné. En effet, entre son salaire et une grosse prime à la signature, il faudra sortir le chéquier. Ainsi, comme le rapporte le média britannique, Arsenal et Liverpool seraient actuellement en train d’étudier le volet économique de cette opération Mbappé.