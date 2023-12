PSG : Le Qatar a les idées claires pour l'avenir de Luis Enrique

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé sur le banc du PSG l'été dernier en lieu et place de Christophe Galtier, Luis Enrique réalise une première moitié de saison dans l'ensemble plutôt satisfaisant. Mais alors que la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions est encore loin d'être assuré, le technicien espagnol peut-il être menacé à court terme ? Premier élément de réponse.

Depuis le début de l'ère QSI et le rachat du PSG par des investisseurs qataris, en 2011, les entraîneurs se sont succédés au fil des années (Kombouaré, Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier et désormais Luis Enrique) sans jamais parvenir à soulever la Ligue des Champions. L'actuel technicien espagnol du club francilien, qui a opéré à un grand ménage lors du dernier mercato estival, tente donc d'instaurer de nouvelles idées tactiques, mais ces dernières ne font pas toujours leur effet. Preuve en est, le PSG est encore loin d'être assuré de disputer les 8es de finale de la Ligue des Champions et devra pour cela s'imposer sur la pelouse du Borussia Dortmund, lors de la dernière journée des phases de poules.

« Les dirigeants n'ont aucun doute sur Luis Enrique »

Mais Luis Enrique doit-il déjà craindre pour son avenir sur le banc du PSG, surtout quand on sait que les hautes instances du club depuis Doha surveillent de très près les résultats en Ligue des Champions ? Le journaliste Laurent Perrin a dégagé une tendance claire à ce sujet dans un chat organisé par Le Parisien : « Pour le moment, les dirigeants n'ont aucun doute sur Luis Enrique. Ils comprennent sa philosophie, ils apprécient sa personnalité. Ils savent qu'il lui faut du temps. Le parcours en championnat lui donne raison », explique-t-il.

« Les Qataris ont compris que ce n'était pas un jeu vidéo »