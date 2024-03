PSG : Le projet de rêve du boss en grand danger ?

Thomas Bourseau

Le travail de Thiago Motta à Bologne est plus que remarqué. En effet, le technicien italien s’est bâti une belle réputation sur le marché des entraîneurs et pas seulement au PSG. Certes, le président Nasser Al-Khelaïfi penserait à en faire son futur coach, mais la Juventus pourrait bien lui griller la priorité.

En sa qualité de président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi en a vu passer des entraîneurs sur le banc de touche du Paris Saint-Germain depuis l’été 2011 et le rachat du club parisien par les investisseurs du Qatar. Figure forte du projet QSI, Thiago Motta semble être l’une des recrues rêvées par Al-Khelaïfi pour le poste d’entraîneur comme L’Équipe le dévoilait l’année dernière au moment de la question du remplacement de Christophe Galtier.

Al-Khelaïfi convoite Motta, intérêt réciproque ?

Président du Napoli, Aurelio de Laurentiis dévoilait dernièrement avoir eu des discussions avec Thiago Motta par le biais desquelles le sujet du PSG a été abordé par Thiago Motta. Ancien joueur du Paris Saint-Germain de 2012 à 2018, l’actuel coach de Bologne ne semble pas uniquement être courtisé par le PSG.

Thiago Motta, cible de la Juventus pour l’après-Allegri