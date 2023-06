PSG : Le compte à rebours va débuter pour ce transfert à 6M€

Thibault Morlain

En ce mercato estival, l'avenir de Xavi Simons fait beaucoup parler. Grâce à une clause dans son contrat, le joueur du PSV Eindhoven peut retourner au PSG. Le club de la capitale pourrait alors faire un joli coup, le tout à un moindre prix. Mais voilà qu'il faudra agir très vite avec Xavi Simons.

Où jouera Xavi Simons la saison prochaine ? Au sortir d'une grosse saison avec le PSV Eindhoven, le Néerlandais va devoir trancher pour son avenir. Et pour cause... Le joueur de 20 ans dispose d'une clause dans son contrat lui permettant de revenir ou non au PSG, club qu'il a quitté l'été dernier. La question est alors de savoir si cette option sera activée pour Xavi Simons.

1 mois pour recruter Xavi Simons

Ce mercredi, Fabrizio Romano apporte de grosses informations concernant la clause de Xavi Simons en faveur dU PSG. Celle-ci serait de l'ordre d'uniquement 6M€, mais le fenêtre de tir ne sera pas éternelle. En effet, cette clause ne sera disponible que du 1er au 31 juillet. Le compte à rebours va donc débuter...

Le PSG, le PSV ou un autre club ?

Le choix de Xavi Simons est désormais attendu. C'est bien lui qui aura le dernier sur un retour ou non au PSG. En parallèle, d'autres choix pourraient également s'offrir à lui. Manchester United, Arsenal, Brighton, Tottenham, Leipzig et le Borussia Dortmund seraient également à l'affût pour Xavi Simons.